Nanà a Cecilia Sala | Torna a vivere anche se non sarà facile dimenticare

8 gennaio, sembrava una giornata come tante, coperta dalle nuvole, umida e un po’ fredda, almeno per me che vivo in regime di detenzione domiciliare da più di un anno: una giornata uguale alle altre senza sorprese, piatta, dettata come da un copione da abitudini e ricordi, magari i più belli quelli che negli anni .: “se non” Il Blog di Giò.