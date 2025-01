Reggiotoday.it - Morto Domenico Zavettieri, ex sindaco di Bova Marina

Leggi su Reggiotoday.it

Cordoglio nella politica reggina e in particolare nell'area grecanica per la scomparsa di. Già dirigente scolastico di lungo corso edi, si è spento all'età di 88 anni e la sua comunità si sta stringendo in queste ore al fratello Saverio, anche lui ex primo.