Quotidiano.net - Morta per la rinoplastica, altre 30 denunce

Decine didopo la morte di Margaret Spada, la 22enne siracusana deceduta nel novembre scorso dopo un intervento al naso in un ambulatorio medico privato a Roma. Sono tutte donne, una trentina, che hanno subito interventi nello stesso ambulatorio dell’Eur dove la ragazza si sentì male per poi morire nell’ospedale Sant’Eugenio dopo tre giorni di agonia. Nell’immediatezza del caso alcune donne, una ventina, avevano raccontato le loro esperienze sui social ed erano state contattate dai Nas. Poi una decina disono state fatte alle autorità competenti. Dai racconti delle donne emergerebbero conferme su irregolarità amministrative nell’ambulatorio riscontrate nelle indagini. Primo, che sarebbero stati eseguiti interventi che non potevano essere svolti. Alcune donne parlano di atteggiamenti di trascuratezza e assenza di cautela.