Minaccia l’ex moglie di morte | arrestato a Salsomaggiore Nel 2022 l’aveva aggredita col coltello

Parma, 12 gennaio 2025 – Un arresto a(Parma) per minacce contro, che in passato aveva aggredito con un. Il protagonista è un 40enne, accusato di aver inviato messaggi minatori alla donna tramite un nickname a lui riconducibile. Dopo aver ricevuto immagini e minacce di, preoccupata per la propria incolumità aveva denunciato il tutto ai carabinieri. Era da poco uscito dal carcere, proprio per l’aggressione risalente al. Aveva colpitocon sette coltellate mentre si trovava alla fermata del bus. L’accusa era stata di tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Una volta scarcerato era stato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura cautelare nella quale si trovava al momento del nuovo arresto. Adesso il 40enne è di nuovo recluso, nel penitenziario di Parma.