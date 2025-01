Tpi.it - Mina Settembre 3, perché Giorgio Pasotti non c’è: il motivo dell’assenza

Giorgio Pasotti non c'è in Mina Settembre 3, la terza stagione della fortunata serie tv in onda su Rai 1? Nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione la regista Tiziana Aristarco ha spiegato che il personaggio di Claudio De Carolis non tornerà "la sua storia con Mina si conclude a metà della seconda stagione, la sua chiusura era fisiologica". Non tornerà neanche il personaggio di Olga, interpretato da Marina Confalone: "Da un lato la sua malattia ci portava alla morte del personaggio e a dare spazio a zia Rosa, dall'altro – finita la conflittualità con Mina – il suo personaggio ha perso valore. La sua uscita di scena è stata dolorosa".