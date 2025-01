Milan Leão in conferenza stampa | Atteggiamento giusto|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-12 01:31:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:Rafa Leao é intervenuto inal termine della gara pareggiata a San Siro contro il Cagliari: Cosa è mancato con tante occasioni?Opportunità chiare le abbiamo avute ma le abbiamo sbagliate: eravamo sempre nella loro metà campo. Oggi ci è mancata la cattiveria. Mentalità ec’erano”Si può allenare la cattiveria e il senso di gol?“Bisogna crederci di più, abbiamo creato tanto. Forse un tiro in più con più forza. Essere nello spazio giusto e al momento giusto. Ora giochiamo tra pochi giorni contro il Como che è importantissima” Cosa vi siete detti nel cerchio? “Messaggi positivi dal gruppo, non mollare mai. Il mister ha detto che il secondo tempo è stato molto meglio del primo. Ci è mancata la cattiveria” Non vi dà forza pensare che la Juve e le altre non avevano vinto? “Noi pensiamo a noi, non cerchiamo gli altri.