Ilrestodelcarlino.it - Mercato del Piano, avanti lenti

I lavori per il nuovodelprocedono, ma leggermente a rilento. La direzione dei lavori pubblici sta seguendo con la massima attenzione lo sviluppo di uno dei cantieri più importanti e onerosi della città, monitorando l’operatività dell’intervento tecnico in corso d’opera. La struttura esterne di quella che dovrà diventare la nuova area mercatale è stata praticamente montata, ma ci sono tanti altri lavori da fare e intanto il tempo passa. C’è ansia da parte degli operatori commerciali di trasferirsi lì e lasciare la sede attuale, ormai non più in grado di garantire tutta una serie di standard. Unvecchio che va sostituito. Il vero problema, tuttavia, per l’amministrazione comunale sarà proprio la fase 2 del progetto. Una volta spostate tutte le attività dentro il nuovo plesso, che lo ricordiamo sorge sulle ceneri del vecchio e glorioso campo sportivo delsan Lazzaro, Palazzo del Popolo dovrà trovare la formula giusta e le risorse per avviare la seconda parte delche comprende l’abbattimento del vecchio impianto e la realizzazione di una piazza per la città oltre a una serie di opere di urbanizzazione.