Feedpress.me - Meloni sul caso Ramy: "Episodio ignobile, non si usa una tragedia per legittimare la violenza". A Bologna atti vandalici nella sinagoga

Leggi su Feedpress.me

«Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all’ennesimo,di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare unaperla. Alle Forze dell’Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione.