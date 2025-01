Liberoquotidiano.it - Meloni difende i poliziotti feriti? Sconcertante Elly Schlein: l'attacco al premier

rompe il silenzio. Dopo le violenze andate in scena a Bologna, la leader del Pd esprime il "pieno supporto al sindaco di Bologna e ai cittadini bolognesi per la devastazione e le violenze della scorsa notte che hanno colpito anche alcuni esponenti delle forze dell'ordine, oltreché la Sinagoga e vari esercizi commerciali". E ancora, "tutta la solidarietà del Partito Democratico che condanna sempre ogni atto violento. Lepore ha ragione a chiedere unità delle istituzioni, affinché siano individuati i responsabili di questi atti inaccettabili, e a sottolineare che non esistono cause giuste per devastare Bologna, né qualsiasi altra città". Scesi in piazza per manifestare a nome di Ramy, il 19enne egiziano morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri,ha detto che sono "importanti le parole dei genitori di Ramy Elgaml che chiedono che la giusta richiesta di piena verità e giustizia per il figlio non sia strumentalizzata per commettere atti violenti.