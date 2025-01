Ilrestodelcarlino.it - Meglio avere un etilometro come amico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ho visto dalle cronache dei giornali e dai servizi televisivi che molti ristoratori o gestori di locali sono preoccupati per il calo di vendita delle bevande alcoliche in genere e del vino. È stato giusto dare un giro di vite attraverso il nuovo codice della strada ma ho la sensazione che si sia esagerato nelle sanzioni. Basta superare di poco il livello consentito, e può succedere se si viene controllati anche solo dopo un banale spritz, per ricevere una stangata molto forte. Serviva più equilibrio nel ridisegnare il nuovo codice della strada.Giuseppe Borghi Risponde Beppe Boni Superare di poco il limite alcolico stabilito è una infrazione che il codice ora punisce severamente. È la legge dei numeri che il più delle volte non tiene conto del fatto che un bicchiere di vino o uno spritz bevuti prima di mettersi al volante contemplano una infrazione, ma in realtà non creano stato di alterazione.