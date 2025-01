Fanpage.it - Massimiliano Bruno: “Paola Cortellesi era la mia musa. Il tumore mi ha dato il coraggio di fare un figlio”

Leggi su Fanpage.it

Volto noto del cinema e regista di film di successo,ha avuto una carriera ricca di soddisfazioni. Oggi, però, ha un'unica priorità: il figlio Adriano, nato lo scorso maggio: "Dopo ilsi cambia in: ho fatto un figlio e ora riuscirò a parlare di me in un film". E sul rapporto con Paola: "Oltre che amica del cuore, era diventata la mia".