Bubinoblog - MARIOTTO A VERISSIMO: “HO SALTATO 5 BALLETTINI ED È CROLLATO IL MONDO. VORREI…”

Leggi su Bubinoblog

“Ho5 ‘’ ed èil. Io voglio ancora giudicare balletti.”. Guillermo, ospite oggi di, nella puntata del 12 gennaio 2025 risponde alle domande sul ‘caso Ballando con le stelle’.Lo stilista è stato protagonista della vicenda che ha caratterizzato le ultime puntate di Ballando con le stelle, lo show che è andato in onda il sabato sera su Raiuno da ottobre a dicembre.ha abbandonato lo studio in una delle ultime puntate e non ha partecipato alla finale.“Cosa è successo? Dipende. – esordisce – Nella mia vita è successo qualcosa, sui social e in tv sono successe cose che non ho visto. Dirò tutta la verità, ma anche quando è vera non è detto sia la cosa migliore. Funziona meglio una storia scabrosa rispetto alla verità: io racconto la verità, ma se non è abbastanza scabrosa la amplifico un po’.