Maltempo, stamattina strade allagate sotto la pioggia a Reggio Calabria

Le previsioni meteo lo avevano annunciato e oggi anchesi è svegliata questa mattina con una domenica dibattente. Non si tratta di nubifragi ma di acquazzoni fortunatamente non di grave entità e in via di miglioramento, eppure i disagi si sono fatti sentire in varie zona.