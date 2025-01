Liberoquotidiano.it - "Ma era arrabbiato?". Toni Servillo abbandona lo studio: Mara Venier di sasso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una puntata ricca di sorprese quella di Domenica In in onda il 12 gennaio. Tra gli ositi dici sarebbe dovuto essere anche. Peccato però che l'attore abbia lasciato loprima del dovuto. Nella prima sezione si è parlato delle affinità dei segni zodiacali dei vip con Paolo Fox. Un primo tempo che ha leggermente sforato e, nel momento in cui sono entrati ingli ospiti pronti per l'intervista,si è resa conto chenon c'era. "Lui era venuto, era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un'ora ha uno spettacolo al Teatro Argentina", hanno spiegato Ficarra e Picone.