M&A chiude anno da record in Italia | nel 2024 più di 1 360 operazioni

Undaper il mercato M&Ano, con 1.369 deal conclusi (+8% rispetto al 2023) per un controvalore totale di circa 73 miliardi di euro (+ 91% rispetto allo scorso). Nonostante il perdurare dell’incertezza a livello geopolitico, ilè stato positivamente influenzato dall’andamento macroeconomico internazionale che, seppur in modo non omogeneo, ha visto una crescita economica accompagnata da un calo dell’inflazione, permettendo alle Banche Centrali di attuare un cambio di politica monetaria e supportare gli investitori nella finalizzazione di grandi deal. Quest’si sono infatti concluse ben 15 transazioni con un controvalore superiore al miliardo di euro. È quanto emerge da un report di KPMG dedicato Mercato M&A in. La principale è stata l’acquisizione da parte di Optics BidCo, società controllata dal Fondo americano KKR, dell’infrastrutture di rete fissa di Tim, NetCo, per un controvalore complessivo di 14,2 miliardi di euro.