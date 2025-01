Fanpage.it - Luisa Ranieri: “Volevo diventare suora, mia madre mi portò via dal corso di preghiera”

Con i ruoli in Diamanti di Ozpetek e Parthenope di Sorrentino, quello appena trasè stato un anno di successi per. All'inizio della sua carriera, la sua fisicità non era facile da gestire: "Dava ansia a miae io la percepivo. Non ho vissuto benissimo la mia femminilità". E, a un certo punto, ha anche pensato di entrare in convento: ecco le parole dell'attrice.