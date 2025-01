Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Albinoleffe: i convocati di mister Vecchi

Leggi su Vicenzatoday.it

ha convocato 22 giocatori biancorossi per la ventiduesima giornata di campionato Serie C Now contro l’, in programma alle ore 15:00, allo stadio “Romeo Menti”. Assente lo squalificato Sandon.L'elenco completoPortieri: Massolo, Gallo, ConfenteDifensori: Leverbe.