Los Angeles Palisades fire e Eaton fire | la mappa degli incendi

Due i fronti principali di fuoco negliche stanno devastando da giorni la zona di Los, in California. Uno è il, che sta mandando in cenere la zona costiera, fino a Malibù. L’altro è l’, che invece sta agendo nella parte alta della città, ed è visibile in modo netto dal Griffith Observatory. Questo è il fronte che sta devastando l’area di Hollywood, minacciando, o mandando in cenere, anche le ville di tante star famose, e avvicinandosi in modo pericoloso anche alla scritta ‘Hollywood’ sulla collina famosa in tutto il mondo.IlLafornita da Associated Press mostra lo sviluppo del fronte di fuoco chiamatoin questi ultimi giorni. Ladell’area devastata daglia Los