Europa.today.it - Los Angeles brucia ancora: incubo sciacalli, i ricchi assoldano "pompieri privati"

Le fiamme continuano are a Los, in California (Stati Uniti), dove il bilancio delle vittime è salito a 16. I vigili del fuoco sono a lavoro per domare gli incendi che da giorni stanno devastando la contea, mentre forti raffiche di vento minacciano i progressi fatti finora dai.