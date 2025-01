Liberoquotidiano.it - Lo sfregio della sinistra alla polizia per un pugno di voti in più: un caso politico

C'è una nuova questione politica in Italia, che riguarda le forze dell'ordine e chi delinque nelle strade. L'ha creata la, dove nessuno interviene per difendere poliziotti e carabinieri, e chi parla lo fa per prendere le distanze da chi indossa una divisa. Come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è stato silente sulle denunce per abusi sessuali in piazza Duomo, ma ha commentato l'inseguimento in cui è morto Ramy Elgaml con parole che suonano già come una condanna per i carabinieri. O come il suo consulente Franco Gabrielli, ex capoche ora nutre ambizioni politiche, il quale sostiene che in quella vicenda è stato violato «un elementare principio di civiltà giuridica», perché è stata messa in pericolo la vita del fuggitivo: come se la scelta di scappare non fosse stata del ragazzo egiziano, ed esistesse un inseguimento senza rischi per chi scappa e chi rincorre.