Napolitoday.it - LIVE - Spezia-Juve Stabia 0-0, la diretta della partita

Leggi su Napolitoday.it

Lamette alle spalle la pausa invernale e fa tappa in Liguria per sfidare lo, terza forzaclasse e alla ricerca del riscatto dopo il ko di Bari. Le vespe, impegnate nella gara valida per la ventunesima giornata del campionato, non vogliono fermare il proprio volo e.