LIVE Sci alpino SuperG St Anton 2025 in DIRETTA | Brignone ci riprova Goggia per il riscatto La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelfemminile di St., valevole per la Coppa del Mondo di sci2024/.Abbiamo ancora negli occhi il capolavoro di ieri di Federica: la valdostana è stata a dir poco eccezionale e ha vinto la discesa libera. Primo successo in discesa della carriera, addirittura il 30° in Coppa del Mondo e soprattutto diventa la prima azzurra a vincere in quattro specialità diverse e la prima a vincere almeno una gara in discesa,e gigante. Un successo che le dà la possibilità oggi di balzare al comando della classifica generale: i punti che la separano da Zrinka Ljutic adesso sono solo 37.