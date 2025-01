Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2025 in DIRETTA: si rivede Della Vite. Alle 13.30 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI ST. ANTON D11.1512.10: per ora è tutto, l’appuntamento è per le 13.30 per la. Grazie per avermi seguito e buona giornata. A più tardi!12.09: C’è lo svizzero meno atteso in testa alla prima, Loic Meillard, mentre Odermatt ha pagato una prima parte diun po’ guardinga e con qualche imprecisione. Per il podio sono in corsa anche Kristoffersen, McGrath e Tumler. Quattro gli azzurri qualificati. De Aliprandini, vittima di un errore grave in alto ma poi bravissimo per il restogara, 12mo, unfinalmente competitivo, 15mo, Vinatzer un po’ spento 18mo e Borsotti 27mo12.08: Questa la classifica finaleprima:1 Loic Meillard SUI 1:15.152 Henrik Kristoffersen NOR +0.