Napolipiu.com - LIVE| Napoli-Verona: Formazioni ufficiali. Torna Politano

">Gli azzurrino al Maradona per la 20ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria di Firenze, ilcerca la quinta vittoria consecutiva per consolidare il primato in classifica.Ildi Antonio Conte si prepara ad affrontare ilnella ventesima giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci dal convincente successo sul campo della Fiorentina, cercano la quinta vittoria consecutiva per mantenere la vetta della classifica, con Atalanta e Inter che inseguono rispettivamente con una e due partite in meno.Gli scaligeri arrivano al Maradona in un buon momento di forma, avendo raccolto quattro punti nelle ultime due uscite: vittoria esterna contro il Bologna e pareggio casalingo con l’Udinese.La svolta di ConteIl cammino delha visto una svolta decisiva dopo la sconfitta per 3-0 nella gara d’andata proprio contro il