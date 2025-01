Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez, Australian Open 2025 in DIRETTA: tanta pioggia, slitta il programma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.14 Non si giocherà prima delle 16.00 locali, le 6.00 italiane. Al momento non sta più piovendo, ma i campi sono pesantemente bagnati. Vedremo se si riuscirà ad iniziare per l’orario previsto o se ilslitterà ulteriormente.3.22 Agliè subito protagonista la, che ha colpito violentemente Melbourne nelle ultime ore. Ilsui campi esterni è stato quindi posticipato alle 5.00. Ricordiamo che la sfida traè prevista sul campo 13 dopo Zidansek-Potapova.3.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale dell’incontro tra Lucianoe Pedro.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Lucianoe Pedro, partita valevole per il primo turno degli