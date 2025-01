Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nelle moto Sanders domina, Moraes vince tra le auto

12.30– Lucas Moraes si porta a casa la vittoria tra le auto con il tempo complessivo di 4:01:49 davanti a un fantastico Henk Lategan che ha rimontato ed è arrivato a un distacco di 7'41". Proprio il sudafricano è al comando della classifica generale con un vantaggio di appena 21 secondi su Al Rajhi.11.55– Lo stage odierno ha visto la netta affermazione di Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory) con il tempo complessivo di 4 ore, 10 minuti e 33 secondi con un margine di vantaggio di 3:47 sullo spagnolo Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) mentre è terzo il cileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda HRC) a 5:27. Quarta posizione per il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) a 6:56, quinta per l'argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory) a 7:24.