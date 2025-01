Ferraratoday.it - L’Italia del Subbuteo si dà appuntamento a Ferrara: due giorni di sfide sui tavoli

Leggi su Ferraratoday.it

Duedi. Il 2025 del mondo delsi apre a, il 25 e 26 gennaio, con la tappa del ‘Guerin’. Ad organizzare il torneo – in programma al centro sociale ‘Rivana’ di via Pesci – è il gruppo ‘Subbito Gol’, nato in città nel lontano 1996.Iscriviti al canale.