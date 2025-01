Inter-news.it - Leao deluso dopo Milan-Cagliari: «Dovevamo vincere oggi!»

Rafaelescedalla partita tra. L’esterno rossonero parla in questo modo su Sky Sport della serata storta di San Siro. SERATA STORTA – Ilha pareggiato contro ilper 1-1. Risultato deludente, così come deludente è stata la prestazione dei big rossoneri. Tra questi c’è sicuramente Rafael, che nel secondo tempo è stato sostituito per lasciare l’esordio ad un giovane della Primavera. L’esterno ha giocato la sua prima partita da titolarediverse settimane, ma non ha replicato l’ottimo ingresso con l’Inter.ha commentato in questo modo la gara non andata nel migliore dei modi: «per andare avanti in classifica. Il primo tempo è stato strano, nel secondo abbiamo fatto meglio segnando e creando tante occasioni da gol. Loro hanno difeso e hanno fatto gol su contropiede, per quanto abbiamo creato meritavamo un’altra partita.