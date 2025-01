Ilgiorno.it - Le voci dei migranti, serata di riflessioni

Si intitola “Balkan route:dal confine orientale” lache si svolgerà venerdì 17 gennaio alle 20.30 presso la Sala Mura a Gavirate. Un’occasione per riflettere sulla situazione deilungo la rotta balcanica e per conoscere da vicino l’impegno di Ipsia (Istituto pace sviluppo innovazione acli), organizzazione non governativa delle Acli attiva da anni in progetti di cooperazione internazionale, solidarietà e sviluppo. Parteciperanno all’incontro Daniele Socciarelli, presidente di Ipsia Milano e responsabile del progetto Terre & Libertà, e Claudia Coladonato, ex volontaria di Servizio civile per Ipsia in Bosnia. L’ong è presente nel paese balcanico dal 1997, operando nel cantone dell’Una-Sana con interventi immediatamente successivi al conflitto, finalizzati alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dalla guerra, all’assistenza psicopedagogica alle vittime e alla costruzione di impianti sportivi.