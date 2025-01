Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Ederson alla distanza. Bellanova soffre. De Roon di mestiere. Male gli attaccanti

CARNESECCHI 7. Si conferma paratutto, su Bijol salva il risultato. SCALVINI 5,5. Seconda da titolare in dieci giorni. Dietro fatica un po’, rimediando un giallo che lo costringe ad uscire all’intervallo. DJIMSITI sv. Esce per un trauma cranico dopo 20’. KOLASINAC 6. Solita battaglia da gladiatore, gioca con esperienza e quando serve con i muscoli.5,5. Fatica a tenere Kamara che gli sfugge sempre.6. Nel primo tempola fisicità dei centrocampisti avversari, poi cresce. DE6. Nelle ultime uscite non ha brillato, ma cone grinta tiene in mezzo. ZAPPACOSTA 6. Primo tempo complicato. Nella mezz’ora finale è lui a dare spinta da sinistra. PASALIC 5,5. Non trova mai la sua posizione. DE KETELAERE 5,5. Lotta, ma senza essere mai pericoloso. LOOKMAN 5,5.