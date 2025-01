Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bolpin dà la spallata decisiva

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vencato 6,5 (in 17’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 0/1 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 12 assist). Ottima regia con doppia cifra di assist e un canestro nel finale di primo quarto che conferma come abbia qualità anche in attacco. Aradori 5 (in 9’ 0/4 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi). Serata no al tiro. Dopo due prove maiuscole fa registrare un passaggio a vuoto, ma in un processo in cui si sta riprendendo dal lungo infortunio, una prova meno efficace ci sta. Battistini 6,5 (in 21’ 2/4 da due, 0/2 da tre, 5/5 ai liberi,10 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). Energia e confusione. Riuscisse a limitare le pause sarebbe a tratti incontenibile, come la doppia cifra in rimbalzi e quasi quella nei punti confermano. Menalo 6 (in 4’ 0/1 da due, 1/2 ai liberi, un rimbalzo). Qualche minuto di qualità e dinamismo, ma non è ancora al top e si vede.