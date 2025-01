Fanpage.it - Le Frecce Tricolori tornano a Ladispoli nel 2025: l’annuncio del sindaco

Leggi su Fanpage.it

"Siamo onorati di ospitare per la quarta volta questo spettacolo unico, che richiama l'attenzione e la partecipazione di migliaia di cittadini e visitatori da tutta Italia. Ringrazio l'Aeronautica Militare per la fiducia che ci è stata nuovamente concessa", ha scritto in una nota ilGrando.