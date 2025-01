Inter-news.it - Lautaro Martinez e un’esigenza da soddisfare in Venezia-Inter

Leggi su Inter-news.it

avrà un obiettivo danella sfida tra, gara nella quale guiderà l’attacco nerazzurro in assenza di Marcus Thuram.LA SITUAZIONE –ha trovato il gol nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, match che ha preceduto la gara contro ildella ventesima giornata di Serie A. Dopo i due errori evidenti commessi a ridosso di Marco Carnesecchi, in occasione della sfida vinta contro l’Atalanta nella semifinale della competizione, il Toro ha risposto presente nella gara più importante. Se il lavoro per la squadra e il contributo in fase difensiva non sono mai stati messi in discussione, molteplici sono invece state le critiche in merito al suo apporto in zona gol.pronto a guidare l’al successo contro ilUNA FUNZIONE –ha il compito di prendersi sulle spalle l’attacco nerazzurro in vista della sfida contro il