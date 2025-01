Lanazione.it - L’alba di sangue e il massacro. Il diciassettenne chiedeva aiuto: "Non sono io, lasciatemi stare"

Lo hanno sentito urlare e chiedere: "Nonio, non ho fatto niente,". Ma alla crudeltà, contestata anche nelle imputazioni, si è aggiunta anche l’indifferenza, come quella di chi era sul bus numero 30 dove Maati Moubakir, 17 anni, aveva cercato di rifugiarsi dopo essere scampato a una prima aggressione: la giovane vittima è stata infatti colpita per l’ultima volta proprio a bordo del mezzo. Emergono nuovi e agghiaccianti dettagli daldidi Campi Bisenzio, dove lo scorso 29 dicembre il 17enne di Certaldo è morto per almeno cinque feroci coltellate inflitte con due diverse armi taglienti, un coltello e forse una roncola. E la procura di Firenze ha depositato i primi atti della propria indagine culminata, nel pomeriggio di venerdì, negli arresti disposti dal gip dei tre presunti autori (Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, nato a Prato, e Ismail Arouizi, 22, tutti residenti a Campi Bisenzio) dell’aggressione costata la vita del giovane arrivato dalla Val d’Elsa per trascorrere una serata alla discoteca Glass Globe.