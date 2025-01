Agi.it - La Roma si salva al 98', 2-2 con il Bologna

AGI - Laacciuffa all'ultimo respiro il 2-2 al Dall'Ara contro il Bologna: dopo il vantaggio giallorosso di Alexis Saelemaekers e la rimonta rossoblù firmata da Thijs Dallinga e Lewis Ferguson su rigore, è Artem Dovbyk a siglare dagli undici metri, a recupero inoltrato, il definitivo pari. Dopo un'iniziale fase di studio, è la formazione di casa a ritagliarsi la prima occasione da rete all'11' con una conclusione da posizione defilata di Dallinga, che viene deviata in calcio d'angolo da Svilar. Il ritmo della gara è buono, ma le chance da gol latitano da entrambe le parti. Al 31' arriva la prima vera occasione per la: sugli sviluppi di un corner Paredes, su suggerimento di Dybala, lascia partire un bel tiro che viene respinto da Skorupski; sulla ribattuta ci prova Dovbyk, ma il portiere polacco non si fa sorprendere.