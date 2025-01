Arezzonotizie.it - La Pam di Tortaia ha chiuso. Dipendenti trasferiti ma resta il dubbio sugli altri store del gruppo

L'ultimo giorno di apertura al pubblico è stato ieri, 11 gennaio. Da oggi i residenti del quartieree aree limitrofe per fare la spesa dovranno recarsi presso un altro supermercato perché la Pam di via Alfieri ha ufficialmentei battenti. Come ampiamente annunciato nelle scorse.