Ilrestodelcarlino.it - ’La Caveja’, una nuova edicola inagurata a Villa Chiaviche

Una, ‘La, associata a Confartigianato Cesena, ha aperto in via Osoppo ainaugurata alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari. Titolare è Andrea Piazza, coadiuvato dal padre e dalla madre. Piazza, laureato in Psicologia, ha scelto di intraprendere l’avventura imprenditoriale con passione ed entusiasmo. "Il grande chiosco - spiega - contiene un’tradizionale che, per esigenze di mercato, estende i prodotti in vendita oltre giornali e periodici a cartoleria cancelleria, oggettistica, articoli da regalo, ricariche, biglietti bus e introduce anche una peculiarità: abbiamo in esclusiva il merchandising del noto doppiatore Gianluca Iacono, fonte di attrazione per una cospicua fetta di pubblico. Inoltre è stato realizzato uno spazio in cui viene messo a disposizione dei bimbi un tavolino adatto a loro dove, alla presenza di un parente, possono colorare, disegnare, costruire o svolgere altre attività educative.