Oasport.it - Kelly Doualla firma due record italiani in un colpo solo: tempo assurdo a 15 anni nei 60 metri

Leggi su Oasport.it

si è prontamente scatenata al suo esordio stagionale e ha immediatamente dimostrato tutto il suo enorme potenziale atletico, già ammirato nella passata annata agonistica. La quindicenne lombarda, indubbiamente uno dei prospetti più interessanti del movimento tricolore, ha corso i 60in 7.27 sulla pista indoor di Bergamo, dopo che in batteria si era espressa in 7.31 (nel capoluogo orobico si è disputato uno dei tanti meeting di questo ricco weekend di eventi al coperto).Al debutto tra le allieve ha saputo ritoccare la miglior prestazione nazionale under 18, ovvero il 7.38 che Alice Pagliarini aveva stabilito nel 2023, e ilitaliano under 20, che Vincenza Calì deteneva dal 2002 con 7.35. La portacolori del Cus Pro Patria Milano ha così pareggiato il proprio personale: lo scorso anno aveva già strabiliato con un doppio 7.