Sbircialanotizia.it - Jovanotti presenta la band del PalaJova tour: “Vi faremo impazzire!”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La prove nello storico Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro, che ospitava il festival delle voci nuovesui social lache suonerà con lui nele promette: è una"fantastica", "fidatevi, vi". "Siamo in 'ritiro' per qualche settimana in Romagna in un gran bel posto, e .L'articololadel: “Vi!” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.