Agi.it - Italia al gelo, nevicate e bufere al Sud. Allerta gialla o arancione in otto regioni

AGI - Dopo una domenica polare sull'ma soprattutto sul Sud finito nella morsa del maltempo con, piogge e autenticheche hanno preso di mira Campania e Calabria, anche per lunedì resterà l'su gran parte del Meridione. Le setteinteressate sono Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In molti comuni le scuole resteranno chiuse. In Emilia-Romagna, invece, è stata emessa un'per il vento e lo stato del mare. Sono previsti venti di burrasca forte sull'Appennino centro-occidentale fra il modenese e il Piacentino e di burrasca moderata sulla fascia costiera. Il vento ha soffiato con raffiche fino a 120 chilometri orari in Toscana e in Umbria, dove a Città del castello un albero è caduto su un'auto in transito condotta da un settantenne che è rimasto illeso.