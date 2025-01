Quotidiano.net - Iran, la storia di Pakhshan Azizi e la condanna a morte

Confermata laper, attivista curda 40enne detenuta nell’ala femminile della prigione Evin di Teheran. La stessa nella quale era stata rinchiusa la giornalista italiana Cecilia Sala. Dopo questa sentenza, c’è grande preoccupazione per la sorte dell’attivista curda. La quale era stata statata aa giugno per essere stata ritenuta colpevole di "ribellione" in seguito all'arresto avvenuto nell'agosto del 2023. Il suo avvocato Amir Raisian aveva presentato ricorso alla Corte Suprema, ma "purtroppo, nonostante i numerosi difetti del caso, il ricorso è stato respinto e laè stata confermata". Raisian ha affermato che presenterà una richiesta per un nuovo processo.è accusata di far parte di gruppi armati curdi fuorilegge che operano nella regione, ma i suoi avvocati hanno negato qualsiasi legame con le organizzazioni.