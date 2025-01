Vicenzatoday.it - Investito da un'auto sulle strisce, grave un 65enne

Leggi su Vicenzatoday.it

incidente di fronte alle poste di Valdagno poco dopo le 12 di domenica. Unè stato, per cause in corso di accertamento, da un'mentre stava attraversando lepedonali in viale Trento. Al volante della vettura, una donna di Trissino.Sul posto è intervenuta.