Incendio divampa in un fienile, in fiamme 150 balle

Sono continuati per tutta la giornata di oggi (12 gennaio) gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per fronteggiare tutte le chiamate di soccorso per i danni che si sono venuti a creare dalla serata di ieri a causa del forte vento. Molti gli interventi.