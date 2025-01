Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Forlì in una struttura di accoglienza, salvi i 15 ospiti

, 12 gennaio 2025 – Unha interessato sabato alle 22.20 unadiin viale Roma, a. Le quindici persone che si trovavano all'interno sono uscite autonomamente dall'edificio senza riportare feriti; ad assisterle il personale sanitario. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con due automezzi, mettendosi subito al lavoro per domare l', divampato in una camera al primo piano del fabbricato. Al termine delle operazioni, spiegano i vigili del fuoco, "dopo il necessario controllo strumentale, le persone hanno potuto rientrare nelle stanze non coinvolte dall'". Presenti in viale Roma anche i carabinieri e la polizia locale.