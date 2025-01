Lanazione.it - In frantumi vetrina di un bar

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato dopo un grave episodio di vandalismo che ha colpito un popolare bar tabaccheria del centro storico. Nella notte fra venerdì e sabato ignoti si sono accaniti contro ladello storico Bar Anna, che si trova a ridosso dell’incrocio tra il Corso Fedi e la via Atto Vannucci, vicino al cinema Lux. Laè stata quasi completamente mandata in. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della questura di Pistoia che hanno svolto i primi rilievi. Le riprese delle videocamere di sorveglianza allestite nel quartiere potrebbero essere utili alle indagini e alla identificazione dei malviventi. Non sarebbe stato, tra l’altro, l’unico episodio avvenuto in centro l’altra notte. Le forze dell’ordine sono al lavoro, anche per capire se si sia trattato di un "semplice" atto vandalico oppure di un tentativo di furto non riuscito.