In campo allo Stirpe di Frosinone Cremonese da scalata | Sì siamo in crescita

Iniziare il nuovo anno con una vittoria per rimanere ancorata ai piani alti della zona playoff (-8 dSpezia terzo, con 14 punti di distacco non si disputano) e per nutrire ancora le poche speranze di una promozione diretta. Parte in Ciociaria il 2025 della, ospite oggi alle 15. Gli uomini di Stroppa sfideranno uninvischiato in zona retrocessione, ma reduce da quattro punti nelle ultime due gare. I grigiorossi devono svoltare dopo aver collezionato solo un successo e sei punti in cinque partite. Trasferta insidiosa viste anche le tante voci di mercato. Salutato Lochoshvili, passato alla Salernitana, possono uscire anche De Luca, Quagliata e Pickel, mentre in entrata è in fase di stla trattativa per Gytkjaer del Venezia. Stroppa durante la presentazione del match non è sembrato preoccupato dalla situazione: "La squadra è talmente mentalizzata che non sembra che sia aperto il mercato.