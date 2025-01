Iltempo.it - #iltempodioshø

Mentre Los Angeles continua a bruciare, il principe Harry d'Inghilterra e Meghan Markle corrono in aiuto degli sfollati. Ieri hanno distribuito pacchi di cibo a chi ha perso la case nei terribili incendi in California. Vanno in fiamme le ville di Hollywood e anche le stelle piangono.