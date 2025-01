Sport.quotidiano.net - Il tutto esaurito è previsto per il 21 gennaio con il Borussia Dortmund. Un bel colpo d’occhio: saranno 27 mila i tifosi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ventisettespettatori e una curva ospiti semivuota. Non vuota delin ogni caso, perché il pronunciamento a metà settimana del Casms che ha vietato la vendita dei biglietti di curva ospiti ai residenti nel Lazio di fatto ha sdoganato la possibilità di acquistare quello stesso tagliando per i residenti di tutte le altre regioni. Quindi, qualche centinaio didella Roma in arrivo da altre regioni oggi sarà presente in curva ospiti. Il club rossoblù ha fatto sapere che in queste ore ha tolto i teloni nella parte alta dei distinti per ricavare altri posti disponibili. In tribuna non dovrebbe esserci Saputo, salvo che il numero uno rossoblù non organizzi un blitz in mattinata arrivando in aereo da Montreal. Per il recupero con l’Inter in programma mercoledì alle 20,45 al Meazza irossoblù che hanno già in tasca il biglietto del terzo anello sono circa seicento.