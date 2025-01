Teleclubitalia.it - Il Napoli ospita il Verona al Maradona per volare in vetta solitaria, torna Politano titolare

Leggi su Teleclubitalia.it

Nel posticipo del 20° turno ilriceve ilalle 20:45 allo Stadio, per allontanare almeno per qualche ore le continue voci di un mercato che sembra poter presentare ancora imprevedibili scenari. Testa di nuovo al campionato per gli uomini di Conte che ritrovadal 1?, Neres sulla sinistra. Ancora out Kvaratskhelia .L'articolo IlilalperinTeleclubitalia.