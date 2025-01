Lanazione.it - Il grande impegno sociale de “La Palma”

Un Natale di donazioni per l’associazione Ladi Castagnola che sin dalla sua nascita, ormai poco più di un anno fa, guidata dal presidente Marco Battistini ha deciso di impegnarsi anche nel. Nei giorni prima delle feste ha infatti consegnato unaspesa solidale ricca di prodotti per la prima colazione e tanto latte all’associazione “Un Cuore un Mondo” che coopera con la Fondazione Monasterio per l’ospedale del cuore di Massa. Una donazione che andrà ad aiutare le famiglie alloggiate nelle varie case di accoglienza che sorgono attorno all’ospedale. Nei giorni successivi il direttivo dellaha portato anche dei pacchi alla casa famiglia del Mirteto Raggio di sole e hanno donato un televisore e il calcio balilla all’oratorio della parrocchia Madonna del Pianto di Castagnola, molto apprezzati dal parroco don Carlo Alberto e dai catechisti.